Prefeito Eduardo Paes com Tia Surica, da Portela, na assinatura do decreto das rodas de samba no Rio - Cléber Mendes

Publicado 08/11/2021 00:02

Rio - O samba tão perseguido e abandonado pelo poder público em outras administrações, conquistou por direito e reconhecimento, o decreto municipal que regulamenta as rodas de samba em espaços públicos na cidade do Rio de Janeiro. A assinatura foi feita pelo prefeito Eduardo Paes, na última sexta-feira, com declaração de que o governo vai atuar, inclusive, com subsídio para os sambistas e demais agentes culturais.

"Temos o governo mais sambista da história. Todos os secretários estão aqui para essa assinatura. Tenho que fazer um mea-culpa, porque fui oito anos prefeito do Rio, sempre frequentei roda de samba, e é inacreditável que não tenha feito um decreto assim. Já autorizei o secretário Faustini (Cultura) para darmos subsídio direto, precisamos ver como fazer isso juridicamente. A prefeitura está organizada, o caixa está bom e com condições de prestarmos os serviços".

O prefeito citou que o carnaval e o samba foram perseguidos na última gestão municipal do Rio de Janeiro.

"Vivemos nos últimos anos sob a batuta do preconceito, com gente não aceita a cultura popular, porque vem de matriz africana. Não tenho dúvida que a perseguição que o carnaval e o samba sofreram nesses últimos anos foi religiosa, de não respeitar a fé dos outros, não entendem o diferente".

Presidente da rede carioca das rodas de samba, Wanderson Luna, não perdeu a oportunidade de agradecer pelo decreto, mas também de cobrar o apoio público com recursos financeiros.

"Paes, você acreditou na gente em 2014. A Pedra do Sal (região portuária do Rio) era marginalizada e o samba lá tinha dificuldades. Povoamos de arte e cultura. Através do diálogo, estivemos com o prefeito, ele é sambista mesmo, e hoje assina o decreto deixando um legado. A roda de samba desenvolveu o Rio de Janeiro tecnicamente e economicamente. Povo nenhum do mundo abriria mão de incentivar o samba. O nosso prefeito é um legítimo carioca e sabe reconhecer o que é bom para cidade. Por isso, eu aproveito para falar que precisamos de dinheiro", frisou Luna.

O decreto criou o novo programa de desenvolvimento cultural rede carioca de rodas de samba, com o objetivo de organizar os espaços públicos durante a sua realização. Além disso, a norma busca valorizar a produção musical e difundir as obras produzidas.

"A partir desse decreto viramos uma página de perseguição à maior expressão cultural dessa cidade. Daqui pra frente vem muita novidade, temos um prefeito que gosta e trabalha pela cultura", disse o secretário de Cultura, Marcus Faustini.

Sambistas festejam o reconhecimento das rodas no Rio

Os sambistas aprovaram o decreto que regulamenta a atuação das rodas de samba no Rio. "Chancela o nosso samba. É muito importante ter a prefeitura como nossa parceira. Podemos fazer o nosso trabalho e contar com estrutura. É uma segurança para os espaços não serem ocupados desordenadamente", disse Paulão Sete Cordas.

Representante da Gloriosa Roda de Samba, Henrique Souza, celebrou a assinatura do decreto e a volta dos eventos de samba na cidade. "É muito bom ver quer a roda de samba é um patrimônio cultura do Rio. Vamos voltar dia 21 de novembro, na Feira da Glória, que é nosso espaço tradicional. A vacinação caminhou muito bem, os casos diminuíram e a tendência é estar o ano inteiro com a corda toda. O samba deu exemplo, respeitamos fielmente a pandemia".

A fiscalização dos eventos ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Ordem Pública (Seop). "Estamos promovendo a sustentabilidade das rodas de samba, permitindo que elas sejam a cara do Rio de forma permanente", declarou o secretário de Governo e Integridade Pública, Marcelo Calero.

Ordem dos desfiles na Intendente

As 41 escolas de samba da Superliga, que administra os desfiles das séries Prata e Bronze, na Intendente Magalhães, Zona Norte do Rio, de domingo até terça-feira de carnaval, conheceram a ordem dos desfiles para o Carnaval de 2022. A Liga Livres também se apresenta no local, mas não enviou representantes.

Na Série Prata, desfilam na segunda: Arame, Sereno de Campo Grande, Praça da Bandeira, Raça Rubro-Negra, Arranco, Olaria, Renascer, Império da Uva, Diversidade, Difícil é o nome, Botafogo Samba Clube, São Cristóvão, Engenho da Rainha e Flor da Mina. Terça: Alegria da Zona Sul, Rocinha, Villa Rica, Caprichosos, União de Jacarepaguá, Leão de Nova Iguaçu, Santa Tereza, Vila Kennedy, Maricá, Curicica, Rosa de Ouro, Abolição, Acari e Jacarezinho.

Série Bronze (domingo): Mocidade Unida do Santa Marta, Jardim Bangu, União Cruzmaltina, Unidos do Cabuçu, Império de Petrópolis, Acadêmicos do Dendê, Acadêmicos do Peixe, Império Ricardense, Vicente de Carvalho, Guerreiros Tricolores, Unidos de Manguinhos, Acadêmicos de Jacarepaguá e Arrastão de Cascadura.

Capa do álbum dos sambas da Série Ouro para o Carnaval 2022. Festa de lançamento acontece no mês de dezembro Divulgação