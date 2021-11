Publicado 08/11/2021 00:00

O número de alunos pretos e pardos matriculados na UFRJ cresceu 71% desde que a universidade passou a adotar a política de cotas, em 2014. Pode ser uma oportunidade de termos uma sociedade mais democrática. Mas em um país onde a miscigenação é marcante, definir a questão racial não é tarefa simples.



As cenas de casas noturnas lotadas no Rio são um alento para a Economia desse setor que amargou prejuízo por um ano e meio. Mostram também como as pessoas estavam saudosas da vida noturna. Que tudo flua bem e que o fim de ano volte a ser promissor.