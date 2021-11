Policiais civis prenderam Manoel Carlos Honorato, conhecido como Coroa - Divulgação

Policiais civis prenderam Manoel Carlos Honorato, conhecido como CoroaDivulgação

Publicado 07/11/2021 12:33

Rio - Apontado como chefe de uma milícia em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, Manoel Carlos Honorato, conhecido como Coroa, foi preso na manhã deste domingo, por policias da Delegacia de Roubos e Furtos de Carga (DRFC) e Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).

De acordo com as investigações da Polícia Civil, Coroa controla o grupo paramilitar dos predinhos do bairro Venda Nova. Os agentes descobriram, através do Setor de Inteligência, que Coroa participaria de uma eleição de síndico do condomínio, que é controlado pela milícia, para garantir que um integrante do bando fosse eleito.

Contra o suspeito foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelos crimes de formação de milícia armada e corrupção ativa, expedido pela 1ª Vara de São João de Meriti.

Segundo a polícia, Coroa já respondia por participação na milícia desde 2017, mas só assumiu a chefia da organização criminosa em 2019, após as prisões Jônatas Cristiano dos Santos, conhecido como Maizena, apontado como segundo na hierarquia da milícia, e do policial militar reformado Manoel Cabral Queiroz Junior, líder da organização criminosa.

Milícia investigada desde 2016

O grupo começou a ser investigado pela Polícia Civil depois que um rapaz de 17 anos sobreviveu a uma tentativa de triplo homicídio, cometida por eles em março de 2016, em Belford Roxo.

Em agosto de 2017, nove pessoas foram presas e, ao todo, 32 foram investigadas por formação de milícia privada, extorsão, tráfico de armas e munições, corrupção ativa e passiva e agiotagem.

Os chefes da milícia respondem, ainda, por 18 homicídios ou tentativas de homicídio.

A DRFC disponibiliza o número do seu Disque Denúncia no (2202-0510), lembrando que todas as informações são sigilosas.