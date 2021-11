Comlurb realiza visita técnica no percurso do Létape Rio 2021 - Divulgação

Comlurb realiza visita técnica no percurso do Létape Rio 2021Divulgação

Publicado 07/11/2021 16:15

Rio - Equipes das Comlurb se reuniram neste domingo, 7, para realizar uma visita técnica no percurso do evento de ciclismo amador, L'étape Rio 2021 by Tour de France, que acontecerá no próximo dia 21, com largada na Marina da Glória. O objetivo da ação é observar atentamente pontos que necessitam de ajustes e de retoques nos serviços da companhia de limpeza e poda do percurso onde acontecerá o circuito.

Para o presidente da Comlurb, Flávio Lopes, o evento representa a capacidade do município de voltar a vivenciar acontecimentos deste tipo. "A cidade está começando a retomar suas atividades, e a gente está fazendo o nosso trabalho para garantir que o Rio esteja pronto para retornar com os grandes eventos esportivos. Vamos fazer o que podemos com cuidado e zelo da melhor forma possível", afirmou.

fotogaleria

Ao todo, foram percorridos em torno de 102 quilômetros com os olhares atentos do presidente da Companhia, do diretor de Serviços Urbano, Renato Rodrigues, o superintendente Sul, Alexandre Campos, dos coordenadores e gerentes das duas áreas, além da equipe do L'étape Rio 2021.