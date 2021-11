Com a dupla foram apreendidas duas facas e um carro foi recuperado - Divulgação

Publicado 07/11/2021 11:15

Rio - Policiais do programa Recreio Presente prenderam, na tarde de sábado, dois homens que praticaram assalto dentro de um salão de beleza no Recreio, na Zona Oeste do Rio.

Com a dupla foram apreendidas duas facas e um carro foi recuperado Divulgação Os agentes contaram que foram abordados pelas cinco pessoas que haviam acabado de ser vítimas da dupla. Os PMs iniciaram então uma perseguição aos criminosos, que tinham fugido em um carro roubado, e conseguiram capturá-los na Avenida das Américas, na altura do BRT do Pontal, com o apoio do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes).

Com a dupla foram apreendidas duas facas e um carro foi recuperado. A ocorrência foi registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca).