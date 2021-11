Policiais Militares do 7º BPM com informações do Disque Denúncia prenderam foragido da Justiça, em São Gonçalo - Estefan Radovicz/Agência O Dia

Publicado 07/11/2021 12:26 | Atualizado 07/11/2021 12:37

Rio - Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam, nesta sexta-feira, o foragido da Justiça Diogo Conceição dos Reis, conhecido como 'Família', de 38 anos, após informações repassadas pelo Disque Denúncia. 'Família' foi localizado na Rua José Francisco Correa, em Itaúna, São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.



Segundo a corporação, os policiais localizaram criminosos armados durante patrulhamento no local. Os bandidos dispararam contra as equipes e houve tiroteio. Após o fim do confronto, os PMs prenderam Diogo com um fuzil calibre 5.56. Os outros suspeitos conseguiram fugir. Ninguém ficou ferido.

'Família' chegou a ser preso em agosto 2015, por receptação e porte ilegal de arma na Comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo. Na ocasião, foi encontrada uma pistola, um radiotransmissor e uma motocicleta branca modelo Honda Bros. Diogo estava foragido desde 2017, após receber a condicional e não retornar à prisão dentro do prazo estipulado pela Justiça.



Em 2004, em Goianinha, no Rio Grande do Norte, o bandido tentou matar sua companheira, após uma discussão em uma festa. Diogo atirou duas vezes contra a vítima, atingindo-a duas vezes no peito.



O criminoso foi levado para 72ª DP (Mutuá), onde foi cumprido um mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis. Ele foi encaminhado para uma unidade prisional, onde permaneceu preso, aguardando decisão da Justiça.