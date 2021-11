Estado do Rio registrou 11 mortes e 357 casos de covid-19 nas últimas 24 horas - Pixabay - Creative Commons

Publicado 07/11/2021 17:17 | Atualizado 07/11/2021 17:25

Rio - O estado do Rio de Janeiro registrou, neste domingo, 11 mortes e 357 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, foram confirmados 68.505 óbitos e 1.326.833 casos provocados pela doença no estado. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) às 17h deste domingo.

Segundo a secretaria, 1.256.045 pacientes se recuperaram do coronavírus desde o começo da crise sanitária. No último período, foram 152 recuperados. A pasta também informou que a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria Covid está em 16,9%, enquanto a taxa de ocupação UTI Covid contabiliza 26,4%.

Risco baixo para transmissão



A 55ª edição do Mapa de Risco da covid-19, divulgada nesta sexta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), mostra que pela segunda semana consecutiva a Região Metropolitana l ficou classificada na bandeira verde (risco muito baixo). As demais regiões apresentaram risco baixo, ficando com bandeira amarela, mesma classificação geral do estado.

Na média geral do estado, o número de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) caiu 41%; e de óbitos 41%. A análise compara as semanas epidemiológicas 42 (de 17 a 23 de outubro) com a 40 (03 a 09 de outubro).



Com o avanço da campanha de imunização e a redução da transmissão da doença, a taxa de ocupação de leitos covid segue em queda sustentável. A de UTI passou de 33%, no levantamento anterior, para 27%; e a de enfermaria, de 20% para 18%, as menores desde o início deste ano. Todas as regiões de Saúde apresentaram uma taxa de ocupação de UTI e de enfermaria inferiores a 50%. Por isso, parte dos leitos está sendo revertida para tratamentos de outras especialidades.

"Está havendo redução no número de internações em todas as regiões de forma consistente. Essa redução vem se mantendo desde o início de agosto e nos permitiu alcançar o resultado de flexibilização em que hoje estamos, o que é excelente para o estado do Rio. Por isso, mais uma vez reforço a necessidade das pessoas se vacinarem, incluindo a segunda dose e a dose de reforço", frisou o secretário de estado de Saúde, Alexandre Chieppe.