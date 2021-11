Vídeos foram gravados de dentro o Presídio Dalton Crespo de Castro, em Campos. - Foto: Reprodução.

Publicado 06/11/2021 16:40 | Atualizado 06/11/2021 16:41

CAMPOS - A Administração Penitenciária (Seap) exonerou o diretor do Presídio Dalton Crespo de Castro, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, após descobrir o caso do detento da unidade que registrava e compartilhava, em uma rede social, a própria rotina dentro da cadeia. A exoneração do diretor do presídio foi confirmada pela Seap nessa quinta-feira (4).



Os vídeos dentro do Presídio Dalton Crespo começaram a ser compartilhados na rede no dia 7 de outubro deste ano, mas foram descobertos pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) na segunda-feira (1º). O "preso tiktoker" foi punido com sanções disciplinares e encaminhado, na última terça-feira (2), para uma unidade de segurança máxima, a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino (Bangu 1), no Complexo de Gericinó.



Ainda por causa do episódio, uma revista geral foi realizada no Presídio Dalton Crespo de Castro e foram encontrados 17 celulares, 13 chips, além de uma pequena quantidade de drogas e outros itens não permitidos. A Seap ressaltou nesta quinta que a "Corregedoria do órgão irá apurar, com rigor, o ingresso do material não permitido".



O detento compartilhava o dia a dia na prisão. Os vídeos mostram cenas do café da manhã, limpeza da cela, jantar e, até, uma partida de futebol durante o "banho de sol" dos presos. Após a repercussão do caso, o perfil do preso na redes social ganhou mais de 10 mil novos seguidores. O último vídeo foi publicado na segunda-feira (1º) e contava com pouco mais de 45 mil visualizações até a tarde de terça-feira (2). Agora, nesta quinta, a publicação já contabiliza mais de 550 mil visualizações.



Nela, o rapaz mostra a preparação de um misto quente em uma sanduicheira improvisada dentro da cela. "Bom dia pra todos. Que Deus proteja nosso dia de todo mal", escreveu o detento. O vídeo mais assistido, no entanto, tem mais de 780 mil visualizações e mostra roupas, lençóis pendurados e alguns detentos em uma das celas do presídio. Além de publicar vídeos da rotina, o preso também interagia com os seguidores ao responder comentários. "Canta lili pra todos ", escreveu um seguidor fazendo referência a palavra liberdade. "Todos mesmo. Amém", respondeu o detento.