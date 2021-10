O deputado André Ceciliano destacou o objetivo do encontro que é ouvir as demandas dos municípios que foram registradas as propostas e contribuições que estarão relatadas em ata. - Foto: Genilson Pessanha.

Publicado 29/10/2021 18:44 | Atualizado 29/10/2021 18:47

CAMPOS- O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), André Ceciliano (PT) anunciou, nesta sexta feira (29), a liberação de R$ 30 milhões para a Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf) que poderá ser usado na limpeza de canais, na recuperação das estradas vicinais, melhorias para as famílias assentadas e no projeto de turismo. O recurso poderá ser liberado ainda este ano já que é fruto da economia anual que a Alerj vem fazendo.



O anúncio foi feito na segunda Caravana da Alerj, que aconteceu na Uenf, durante a apresentação do Fundo Soberano do Estado- Passaporte para o futuro- que reuniu prefeitos e vereadores de vários municípios da região, acadêmicos, pesquisadores e o setor produtivo.



O deputado André Ceciliano destacou o objetivo do encontro que é ouvir as demandas dos municípios que foram registradas as propostas e contribuições que estarão relatadas em ata. A proposta é oferecer uma região forte , principalmente em infraestrutura, para poder atrair novos investidores.



O reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf) Raul Palácio destacou a iniciativa do presidente da Alerj André Ceciliano, de encontrar uma solução excelente para resolver parte dos problemas na região. " Agora, teremos que sentar com as prefeituras de Quissamã e de Campos para adequar ao projeto a universidade. Quanto ao projeto das famílias do assentamento a Uenf já desenvolve. A Universidade terá que apresentar os projetos na Alerj, para então, poder relocar estes recursos. É um sistema novo, mas a Universidade está aqui para ajudar a região" comentou Palácio.



O presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos, Leonardo Castro de Abreu, destacou a iniciativa do presidente da Alerj, André Ceciliano, que está ouvindo o setor produtivo e as universidades para que juntos contribuam para a recuperação do Estado do Rio de Janeiro que estava agonizando, entre 2016 a 2018 com a queda no repasse dos valores dos royalties. Queda que contribuiu para o atraso dos salários dos servidores e principalmente o afastamento de investidores. Atualmente, o ERJ vive uma situação positiva e neste momento é importante ouvir tos os atores do setor produtivo , educacional e político.



Leonardo Castro disse ainda que o projeto do Fundo Soberano é muito importante para os municípios como para o Estado. Campos tem um grande potencial privilegiado por ser cortado por duas rodovias federais ( BRs101 e 356) além da facilidade de água e vento que são elementos primordiais para o desenvolvimento, com geração de empregos e receita, não podemos ficar reféns de programas sociais, mas oferecer condições para a população ter dignidade" concluiu Leonardo.



Já o membro da Comissão Parlamentar de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Câmara, Raphael Thuin, que participou do encontro, ressaltou a iniciativa do presidente vida Alerj André Ceciliano de ir ao interior para ouvir as demandas do setor produtivo e o poder público do em relação a criação do Fundo Soberano." Tenho certeza de que com iniciativas como estás que maximizam o bom uso dos recursos em prol do desenvolvimento da região", finalizou.



Fundo Soberano é uma poupança pública para financiar investimentos de infraestrutura, ciência e tecnologia, novos produtos, projetos que geram emprego e riqueza no Estado do Rio de Janeiro. O projeto que já nasce com um Caixa de aproximadamente R$ 2 bilhões, prevê que, toda vez que houver aumento na arrecadação dos royalties de petróleo, 30% dos recursos serão depositados no Fundo Soberano. A Emenda Constitucional 86/2021 foi promulgada, em junho, pelo presidente da Alerj, autor original da proposta. O texto, aprovado por unanimidade na Casa, será regulamentado pelo Projeto de Lei Complementar 42/21, que está em processo de aprovação pelo Plenário da Alerj.