A campanha de multivacinação teve início no dia 1º de outubro e prossegue até o dia 29. - Foto: César Ferreira.

A campanha de multivacinação teve início no dia 1º de outubro e prossegue até o dia 29.Foto: César Ferreira.

Publicado 23/10/2021 09:17 | Atualizado 23/10/2021 09:18

CAMPOS - A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, por meio da Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde (Subpav) realiza neste sábado (23) o Dia “D” da Campanha Nacional de Multivacinação de crianças e adolescentes. Em todo o município, 36 postos estarão abertos das 8h às 16h para atualização da caderneta de vacinação dos menores com idade entre 2 meses a 14 anos, 11 meses e 29 dias. A secretaria adotará todas as medidas de proteção contra a Covid-19, a fim de evitar o contágio em trabalhadores da saúde e população.





A abertura oficial do Dia D ocorrerá às 10h, na Cidade da Criança. Haverá muita brincadeira para a criançada. Nesse local, a vacinação será exclusiva para crianças de 2 meses a 6 anos, 11 meses e 29 dias. Já no Centro de Saúde, que fica no prédio anexo ao da secretaria, serão imunizadas apenas as crianças com idade entre 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias.



A campanha de multivacinação teve início no dia 1º de outubro e prossegue até o dia 29. O subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde (Subpav), Charbell Kury, pede aos pais ou responsáveis que não deixem de comparecer aos postos.



“Os pais têm papel importante na missão de manter a vacinação das crianças e adolescentes em dia. Quanto mais crianças vacinadas, maior o escudo de proteção. Ampliando a cobertura vacinal, evitamos que doenças como a meningite retornem”, explicou Charbell, destacando que é importante levar a caderneta de vacinação para que os profissionais possam avaliar se há alguma vacina que ainda não foi aplicada e assim completar o esquema vacinal preconizado no calendário.



Dentre as vacinas disponíveis estão: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (Sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).



Já para atualização da caderneta dos adolescentes, as vacinas preconizadas são: HPV, dT (dupla adulto), Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada).



UNIDADES DE VACINAÇÃO EM FUNCIONAMENTO NO DIA D:



Cidade da Criança - Exclusivo para crianças de 2 meses a 6 anos, 11 meses e 29 dias



Centro de Saúde – Secretaria de Saúde – Exclusivo para crianças de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias



UBSF Patronato São José



UBS Conselheiro Josino



UBS Baleeira



UBS Custodópolis



UPH Morro do Coco



Centro de Saúde de Guarus



UBSF Santa HelenUBS Santo Amaro



UBS Penha



UBSF Lagamar



UBSF Félix Miranda



UBS Eldorado



UBSF Aldeia



UBS Santa Maria



UPH Santo Eduardo



UBS Ponta da Lama



UBS Santos Dumont



UBS Parque Rodoviário



ESF Santa Cruz



UBSF Parque Prazeres



UPH Travessão



UPH de Ururaí



UPH São José



UBS Ponta Grossa



UBSF Poço Gordo



UBS Morangaba



UBS IPS



UBS Lagoa de Cima



UBS Imperial



UBSF Jamil Ábido



UBSF Saturnino Braga



UBS Venda Nova



UBSF São Sebastião



UBS Tocos