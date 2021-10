Marcelo Damasceno foi apontado como intermediador entre a mandante do crime, Luana Sales, e os autores Werminson e Igor, todos condenados. - Foto: Reprodução.

Marcelo Damasceno foi apontado como intermediador entre a mandante do crime, Luana Sales, e os autores Werminson e Igor, todos condenados. Foto: Reprodução.

Publicado 20/10/2021 13:52 | Atualizado 20/10/2021 13:53

CAMPOS - Marcelo Damasceno, último réu do Caso Ana Paula, foi julgado e condenado, no fim desta terça-feira (19), a 13 anos de prisão. Ele é apontado como um dos participantes do crime que resultou na morte da estudante Ana Paula Ramos, em 2017, em Campos dos Goytacazes. O advogado da família da jovem, Marcio Marques, afirmou que o réu foi condenado por homicídio qualificado.

“O Conselho de Sentença, composto por sete jurados, por unanimidade afastou todas as teses de defesa, e condenou o réu por homicídio qualificado por circunstância que impossibilitou a defesa da vítima”, disse. A sentença proferida pelo juiz aplica pena de 13 anos de reclusão em regime fechado. O julgamento terminou pouco depois das 23h.

Marcelo Henriques Damasceno foi acusado de ser o intermediador entre a mandante do crime, Luana Sales, e os autores do crime, Werminson Sigmaringa e Igor de Souza. Os três já foram condenados. O crime aconteceu em agosto de 2017. Sete testemunhas arroladas pela acusação foram ouvidas, além do réu, interrogado durante a tarde.

“Reproduzimos também o vídeo do interrogatório de dois acusados que foram condenados pelo crime”, detalhou o advogado. Marcelo Damasceno foi representado pela Defensoria Pública.

OUTROS CONDENADOS

No dia 13 de julho, Luana foi a júri popular e condenada a 24 anos de prisão. Já os autores do homicídio, Wermison e Igor, foram condenados a 13 anos de prisão em regime fechado.

RELEMBRE O CRIME

A universitária Ana Paula Ramos, de 25 anos, foi baleada no final da tarde do dia 19 de agosto de 2017, em uma praça no Parque Rio Branco, em Guarus. Ela levou quatro tiros, sendo um deles na cabeça, e morreu quatro dias depois.

A polícia chegou a suspeitar de se tratar de um crime de latrocínio, quando há roubo seguido de morte. Com avançar das investigações, foi revelado que o crime se tratava de um homicídio premeditado envolvendo quatro pessoas.