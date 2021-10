Atividades oferecidas gratuitamente pela FCJOL acontecerão de forma 100% presencial, no Teatro Trianon, nos dias 18 e 19, das 18h30 às 21h30. - Foto: Antônio Filho.

Atividades oferecidas gratuitamente pela FCJOL acontecerão de forma 100% presencial, no Teatro Trianon, nos dias 18 e 19, das 18h30 às 21h30.Foto: Antônio Filho.

Publicado 16/10/2021 20:42 | Atualizado 16/10/2021 20:42

CAMPOS - Restam poucas vagas para o curso “Transformando sua ideia em projeto”, preparatório para editais com recursos da Lei Aldir Blanc (LAB), oferecido gratuitamente pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), através da Diretoria Executiva das Artes e Culturas, via gerência de Formação em Arte e Cultura de Campos dos Goytacazes. As atividades acontecerão de forma 100% presencial, no Teatro Municipal Trianon, na próxima segunda-feira (18) e na terça-feira (19), das 18h30 às 21h30, para o público limite de 400 inscritos. O curso será ministrado pelos professores Aline Viana e Roberto Silva.

“Fazedores e fazedoras de cultura não podem perder a oportunidade de fazer o curso “Transformando sua ideia em projeto”, principalmente pelo fato de que estão abertas as inscrições para os três novos editais da LAB, com recursos da ordem de R$ R$608.298,25, repactuados recentemente ao município, do Fundo Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes (FunCultura), lançados no último dia 13. O curso ajudará bastante aos interessados em se inscrever em um dos editais”, explica a presidente da FCJOL, Auxiliadora Freitas.

A professora Aline Viana é Mestre em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas e bacharel em Serviço Social, pela Universidade Federal Fluminense (UFF); é licenciada em Geografia, pelo Instituto Federal Fluminense (IFF); graduanda em Direito, pelo Centro Universitário Fluminense (Uniflu) e certificada no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (Siconv), em Captação de Recursos, Gerenciamento de Projetos e Planejamento Estratégico. O professor Roberto Silva é mestrando em Física; tem especialização em Engenharia de Petróleo, Sistema Elétrico e Fontes Alternativas de Energia Elétrica; é graduado em Engenharia Elétrica; Física e Letras.

A ação faz parte do programa “Culture, Campos – com horizonte!”, através do eixo Programa de Formação em Cultura, Saberes Culturais (ProFoC), que visa dispor de diversos instrumentos de formação em arte e cultura que proporcionem aos fazedores de cultura o conhecimento de saberes necessários para sua autonomia na elaboração, gestão e execução de seus projetos artístico-culturais.