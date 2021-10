Mulher foi autuada e liberada. Polícia trata do caso como legítima defesa. - Foto: Reprodução.

Publicado 16/10/2021 20:33 | Atualizado 16/10/2021 20:36

CAMPOS - Uma mulher matou o marido após uma discussão no distrito de Goitacazes, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, na madrugada deste sábado (16). Em depoimento à polícia, a mulher disse que esfaqueou o marido na perna para se defender de um ataque. O fato ocorreu na casa do casal, na Rua Nilo Alvarenga.

Foi a esposa quem acionou a equipe de socorro. O homem foi socorrido para o Hospital Ferreira Machado (HFM), mas a faca atingiu a artéria femoral da vítima, que morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória na unidade médica. A mulher foi levada para a 134ª Delegacia de Polícia do Centro, onde foi ouvida e liberada. A polícia trata o caso como legítima defesa.