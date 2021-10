Nesta semana, durante abordagem social realizada pelas técnicas do CREAS, crianças campistas puderam brincar enquanto os responsáveis eram atendidos na região do bairro Pelinca. - Foto: Divulgação.

Nesta semana, durante abordagem social realizada pelas técnicas do CREAS, crianças campistas puderam brincar enquanto os responsáveis eram atendidos na região do bairro Pelinca.Foto: Divulgação.

Publicado 08/10/2021 12:17

CAMPOS - No Mês das Crianças, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, ampliou as ações no enfrentamento ao Trabalho Infantil. Nesta semana, durante abordagem social realizada pelas técnicas do Centro de Referência de Assistência Social (CREAS), as crianças puderam brincar enquanto os responsáveis eram atendidos na região do bairro Pelinca.



As ações foram intensificadas com a integração com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a partir da Promotoria da Criança e do Adolescente. A Prefeitura realizará reuniões de estudo de casos entre os CREAS e os conselhos tutelares a cada dois meses. Segundo a técnica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Deborah Carvalho, o técnico comanda a ação, os orientadores convidam as crianças e adolescentes para participar e ajudam na organização das brincadeiras ou contação de história.



A abordagem social é um processo de trabalho planejado, de aproximação, escuta qualificada e construção de vínculo de confiança com pessoas e famílias em situação de risco pessoal e social nos espaços públicos para atender, acompanhar e mediar acesso à rede de proteção social. Em 2020 houve ampliação de 69% dos novos casos de trabalho infantil recebidos nestes equipamentos em comparação ao ano de 2019. A pandemia do coronavírus aumentou as condições de vulnerabilidade social das famílias.



"O município está empenhando para garantir a proteção das crianças e dos adolescentes e assistência às famílias", disse o secretário de Desenvolvimento Humano e Social, Rodrigo Carvalho. Em caso de denúncias, a população pode ligar para o Disque 100, número de abrangência nacional para situação de violação de direitos.