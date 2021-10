O caso foi registrado na 134ª Delegacia Policial (134ª DP), onde será investigado. - Foto: Reprodução.

Publicado 07/10/2021 17:46

CAMPOS - Um homem de 37 anos, ficou ferido em estado grave após ser esfaqueado em uma briga de bar, na manhã desta quinta-feira (7), na Avenida Pelinca, próximo ao Palácio da Cultura, no Centro de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O caso aconteceu após uma discussão entre os dois homens, que possivelmente estavam bastante alterados.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros para o Hospital Ferreira Machado (HFM), onde passou por cirurgia. O estado de saúde do do paciente foi divulgado. O principal suspeito de cometer o crime, um homem de 39 anos, foi preso minutos depois no interior da comunidade da Tamarindo por agentes da Polícia Militar (PM). No momento da prisão, criminoso estava bastante alterado e confessou o crime.



O caso foi registrado na 134ª Delegacia Policial (134ª DP), onde será investigado.