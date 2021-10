De acordo com as auto viações São Salvador e Cordeiro, a suspensão é definitiva. - Foto: Divulgação;

Publicado 07/10/2021 13:08

As Empresas de ônibus do Consórcio União, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, emitiram um comunicado afirmando que não irão receber passagens pagas com o RioCard nas operantes linhas dos coletivos. A medida terá início a partir do dia 25 de outubro. De acordo com as auto viações São Salvador e Cordeiro, a suspensão é definitiva e que foi motivada pelo aumento do percentual cobrado das empresas que empregam o sistema de bilhetagem eletrônica.

“Nós já informamos ao Instituto Municipal de Trânsito e Transporte sobre a medida, devido à taxa de cobrança do RioCard, que dobrou”, disse Neto Amaral, sócio proprietário das empresas São Salvador e Cordeiro. Ainda segundo as empresas, o valor subiu de 2% para 4,36% diariamente. A São Salvador e a Cordeiro informaram que vão implementar um sistema próprio de bilhetagem. “A partir do dia 25 deste mês, a nossa empresa via ter o sistema próprio de bilhetagem, os nossos passageiros já poderão adquirir o bilhete eletrônico’, finalizou Amaral.



Em nota, o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT) informou que a suspensão das empresas de ônibus com o sistema de bilhetagem RioCard se trata de questões contratuais entre o Consórcio União e a empresa. “As empresas de ônibus São Salvador, Cordeiro, Siqueira e Turisguá, pertencentes ao consórcio, e estão se recusando a manter o contrato após a empresa reajustar de 2,5% para 4,5% a tarifa de compensação cobrada por passageiro a cada viagem”.