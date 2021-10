Concessionária fará obras de caráter preventivo na Estação de Tratamento de Água da Coroa. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Campos.

CAMPOS - A concessionária Águas do Paraíba emitiu um comunicado informando que o que o abastecimento de água em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, será interrompido no domingo (10), das 5h às 17h, para realização de uma manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Água (ETA) Coroa, localizada no bairro do Caju, e execução de serviços em redes externas.



Segundo a companhia, a manutenção visa manter a eficiência dos serviços da concessionária, com vistas ao período de verão, quando há maior consumo de água. A previsão é de que o abastecimento esteja normalizado até a madrugada de segunda-feira (11). A concessionária solicita que a população faça uso consciente da água durante esse período.



A gerência Operacional da concessionária explicou que as intervenções são de rotina e que a data foi estrategicamente escolhida em função do feriado do dia 12 de outubro, período em que o consumo de água em toda a cidade é reduzido devido ao deslocamento dos moradores para as praias da região e outras cidades. Ainda de acordo com a companhia, a paralisação não afetará nenhum distrito do município nem as localidades do interior, que dispõem de unidades independentes de captação, tratamento e distribuição de água.



Equipes da concessionária estarão disponíveis e, caso seja necessário, serão disponibilizados caminhões-pipa para o abastecimento emergencial. Para esclarecimento de dúvidas ou solicitações, os clientes devem entrar em contato pelos canais de relacionamento: WhatsApp: (21) 97211-8064 , aplicativo Cliente Águas, Chat Interativo, disponível no site www.aguasdoparaiba.com.br e no aplicativo, ou pelo 0800 772 0422.