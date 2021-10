A imunização em todos os postos ocorre das 9h às 15h, por meio de distribuição de senhas. - Foto: César Ferreira.

VACINAÇÃO - A aplicação da terceira dose das vacinas contra Covid-19 para os idosos em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, continua nessa nesta quinta-feira (6), quando serão imunizados aqueles com 75 e 74 anos ou mais e que foram vacinados com a segunda dose há mais de seis meses. Também está sendo ampliada a data da convocação para a 2ª dose dos imunizantes AstraZeneca, Pfizer e CoronaVac.



A Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde (Subpav) orienta a população para que fique atenta com as mudanças nos postos de vacinação. O Automóvel Clube deixa de vacinar idosos e passa a ser posto exclusivo para atendimento dos pacientes oncológicos. A imunização em todos os postos ocorre das 9h às 15h, por meio de distribuição de senhas.

Para receber a dose adicional, os idosos devem ter sido vacinados com a segunda dose há mais de seis meses. No ato da vacinação, os idosos devem apresentar documento com foto, CPF, cartão de vacinação da Covid-19 e comprovante de residência.



O município retorna com a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca. Devem comparecer aos postos aqueles que tomaram a primeira dose até o dia 28 de julho. Também estão convocados aqueles que receberam CoronaVac até o dia 17 de setembro e a Pfizer até 11 de agosto. Para receber a segunda dose, é necessário apresentar documento com foto, CPF e o comprovante da 1ª dose.



CRONOGRAMA DA 3ª DOSE ESPECÍFICA PARA IDOSOS:



Quinta-feira (07) - Idosos de 75 e 74 anos ou mais

Sexta-feira (08) - Repescagem para idosos de 74 anos ou mais



CRONOGRAMA DE 2ª DOSE:



2ª dose de AstraZeneca para quem tomou a 1ª até o dia 28 de julho

2ª dose de Pfizer para quem tomou a 1ª até o dia 11 de agosto

2ª dose da CoronaVac para quem tomou a 1ª até o dia 17 de setembro.



LOCAIS DE VACINAÇÃO DA 3ª DOSE PARA IDOSOS:



DRIVE UENF

DRIVE IFF/CENTRO

CLUBE DE TERCEIRA IDADE

IFF GUARUS

ESCOLA MUNICIPAL MEU PEQUENO FREDERICO EM URURAI

PARÓQUIA MENINO JESUS DE PRAGA E IMACULADA CONCEIÇÃO EM TRAVESSÃO

UBSF LAGAMAR (FAROL DE SÃO TOMÉ)

UBSF DORES DE MACABU

UBS POÇO GORDO

UBS TOCOS



LOCAIS DE VACINAÇÃO PARA 2ª DOSE PFIZER:



ESCOLA MUNICIPAL MEU PEQUENO FREDERICO EM URURAI

DRIVE IFF/CENTRO

CLUBE DE TERCEIRA IDADE

IFF GUARUS

PARÓQUIA MENINO JESUS DE PRAGA E IMACULADA CONCEIÇÃO EM TRAVESSÃO

DRIVE DA UENF

UBSF DORES DE MACABU

UBSF LAGAMAR (FAROL DE SÃO TOMÉ)

UBS TOCOS

UBS POÇO GORDO



LOCAIS DE VACINAÇÃO 2ª DOSE CORONAVAC:



DRIVE GUARUS PLAZA SHOPPING

CLUBE DA TERCEIRA IDADE

PARÓQUIA SÃO GONÇALO EM GOITACAZES

CENTRO DE CONVENÇÕES UENF

ESCOLA MUNICPAL MEU PEQUENO FREDERICO EM URURAI

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA IPS

PARÓQUIA MENINO JESUS DE PRAGA E IMACULADA CONCEIÇÃO EM TRAVESSÃO

UBS TOCOS

UBS POÇO GORDO

UBSF LAGAMAR (FAROL DE SÃO TOMÉ)



LOCAIS DE VACINAÇÃO 2ª DOSE ASTRAZENECA:



CENTRO DE CONVENÇÕES DA UENF

DRIVE IFF/CENTRO

IFF GUARUS

PARÓQUIA SÃO GONÇALO EM GOITACAZES

DRIVE GUARUS PLAZA SHOPPING

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA IPS