Reunião para formação da nova chapa aconteceu na sede do 8° Batalhão da Polícia Militar (8° BPM), nesta quarta.Foto: Divulgação.

Publicado 06/10/2021 18:35 | Atualizado 06/10/2021 18:36

CAMPOS - Terminou nesta quarta feira (6) o prazo de inscrições para a formação da chapa da nova diretoria do Conselho Comunitário de Segurança de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A reunião aconteceu na sede do 8° Batalhão da Polícia Militar (8° BPM), reunindo a atual presidente, a advogada Judith Esther Faria, membros da diretoria e representantes da Polícia Militar e Civil que têm cadeira cativa. O diretor Financeiro da Associação Comercial e Industrial de Campos ( ACIC) Gerson Gomes também participou da reunião.



A próxima reunião está marcada para o dia 3 de novembro, quando será divulgado os membros do Conselho Comunitário para o biênio 2021/2023. Durante o encontro desta quarta-feira foram debatidas questões de ordem e discutidas as necessidades vislumbrada pela sociedade no que tange a segurança pública local, destacou a atual presidente Judith Esther. A advogada destacou que vai integrar a nova chapa do Conselho e que a luta vai continuar.

" Nosso objetivo é fazer reuniões itinerantes visando atender os moradores dos distritos mais afastado da área central. É importante a participação da população, mas e rendemos que a distância geográfica dentro do município pode prejudicar os moradores que residem mais longe. Mas, as reuniões fixas mensais no Batalhão serão mantidas" , destacou