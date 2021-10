Ao consultar os sinais identificadores do veículo, os policiais verificaram que o carro era de Guarulhos/SP e que as placas pertenciam a outro de mesmo modelo, de Itaguaí/RJ. - Foto: Divulgação/PRF.

Publicado 06/10/2021 17:31 | Atualizado 06/10/2021 17:32

CAMPOS - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um adolescente dirigindo um Onix na BR-101, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, na manhã desta quarta-feira (6).Segundo a PRF, o veículo havia sido roubado em junho de 2021 e estava com placas clonadas.



O flagrante ocorreu durante uma operação de fiscalização, quando os agentes abordaram o veículo no sentido Norte da rodovia, e constataram que o condutor era um menor de idade, de 17 anos. Ao consultar os sinais identificadores do veículo, os policiais verificaram que o carro era de Guarulhos/SP e que as placas pertenciam a outro de mesmo modelo, de Itaguaí/RJ.

O carro com as placas adulteradas foi apreendido e encaminhado à polícia judiciária local, com o adolescente. Após periciado, o veículo será restituído ao proprietário. Por não possuir habilitação, o adolescente foi autuado pela infração de trânsito, e o ato infracional de adulteração de sinal identificador será apurado pela polícia judiciária.