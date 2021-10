Cerca de 1 mil caixas de medicamentos de uso controlado sem registro são apreendidas em farmácia de Campos. - Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Cerca de 1 mil caixas de medicamentos de uso controlado sem registro são apreendidas em farmácia de Campos. Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Publicado 01/10/2021 18:29 | Atualizado 01/10/2021 18:31

CAMPOS - Quase mil caixas de medicamentos de uso controlado, sem registro sanitário e de procedência duvidosa, foram apreendidos, nesta quinta-feira (30), por policiais civis da Delegacia do Consumidor (DECON), em uma farmácia em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

A ação aconteceu de forma conjunta com policiais da 143ª DP (Itaperuna) e com representantes do Conselho Regional de Farmácia (CRF). De acordo com a Polícia Civil, os agentes chegaram ao estabelecimento após uma denúncia de que o local estava estocando medicamentos de procedência duvidosa. Além dos remédios irregulares, a farmácia não possuía a documentação exigida por lei para funcionar.



O material foi apreendido e o proprietário encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por falsificação e adulteração de produtos farmacêuticos.