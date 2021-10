Centro de Controle e Combate ao Coronavírus de Campos dos Goytacazes. - Foto: Rafael Peixoto.

CAMPOS - A Secretaria de Saúde de Campos dos Goytacazes, divulgou nesta quarta-feira (29), um novo boletim sobre os dados da Covid-19 no município. Nas 24 horas foram confirmadas mais três mortes por causa da doença, além de 1.767 novos casos confirmados. Porém, no site oficial do governo, “com base nos dados colhidos nos cemitérios, foram registrados dois óbitos nas últimas 24 horas”.



Diante disso, a pasta divulgou uma nota informando que o sistema Notifica e-SUS passou por uma reformulação em sua metodologia de registro de notificações e retornou nesta segunda-feira (27).

Mesmo que divulgado no dia 13 de setembro, os municípios brasileiros enfrentaram muita instabilidade para a inserção das notificações e a exportação. Logo, as secretarias de saúde vêm convocando os estabelecimentos de saúde que atualizem os registros e lançamento de resultados.



Diante deste fato, o número de entrada de dados está sendo alterado, trazendo aos boletins simplificados diários o aumento de casos positivos. O município está na Fase Amarela, que representa o nível 3 do Plano de Retomada das Atividades Econômicas e Sociais. A orientação da Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde é que a população siga as recomendações de distanciamento social, evitando ambientes com aglomerações, mantendo os cuidados de prevenção, como lavar bem as mãos, usar máscara e álcool 70%.



Confirmados 47.654

Recuperados SRAG: 1.493

Recuperados SG COVID-19: 34.932

Recuperados SG Não Especificada: 24.566

Óbitos confirmados: 1.681

Síndrome Gripal (SG): 133.089

Número de internações com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): 5.788



Censo Diário de Ocupação de leitos nesta quarta-feira (29)

Ocupação da UTI – 59,04 % na Rede SUS e Privada

Ocupação Clínica Médica – 32,47 % na Rede SUS e Privada

Fila de espera: 01 paciente em fila/leito clínico



Total de doses aplicadas até esta quarta-feira (29): 589.608

Primeira dose – 351.836

Segunda dose – 222.873

Terceira dose – 4.249

Dose única – 10.650