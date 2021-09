Marquinho Bacellar (SD) discursou sobre o caso durante a sessão na Câmara dos Vereadores de Campos dos Goytacazes desta terça-feira (28). - Foto: Divulgação.

Marquinho Bacellar (SD) discursou sobre o caso durante a sessão na Câmara dos Vereadores de Campos dos Goytacazes desta terça-feira (28).Foto: Divulgação.

Publicado 28/09/2021 21:13 | Atualizado 28/09/2021 21:14

CAMPOS - Nesta terça-feira (28), durante a sessão na Câmara dos Vereadores de Campos dos Goytacazes, o vereador Marquinho Bacellar (SD) cobrou celeridade em processos de violência contra a mulher. Entre os casos citados pelo parlamentar, três envolvem um irmão da ex-governadora Rosinha Garotinho, Altamir Dias. Ele é acusado de agredir a ex-esposa, uma ex-namorada e uma criança de três anos. Uma das vítimas chegou a sofrer uma lesão no maxilar após ser agredida por um soco.

Os casos seguem sem definição e foram registrados em períodos diferentes. O primeiro deles aconteceu após uma discussão por ciúmes. A vítima, na época com 34 anos, foi agredida por Juninho quando voltava da Praia de Grussaí. Ela afirma que o homem parou o carro no trevo do Porto do Açu e a agrediu com um soco no rosto, causando sangramento e lesão maxilar. Ele ainda teria ameaçado a ex-companheira de morte, caso ela o denunciasse. Depois de registrar a ocorrência, a mulher conseguiu medidas protetivas.

"Eu gostaria cobrar celeridade no andamento de ações que envolvem agressões por parte do senhor Altamir Dias, conhecido como 'Juninho Dias', irmão da ex-prefeita Rosinha Garotinho. Ontem vimos o prefeito de Campos chorar no Trianon, entregar flores para a esposa depois que ela se sentiu ofendida por uma fala do meu irmão. Mas não vimos nenhuma entrega de flores para as vítimas do tio do prefeito. Uma dessas vítimas não sai de casa há 4 anos com medo de encontrá-lo. Esse cidadão invadiu a casa da ex-esposa, a ameaçou de morte e ainda bateu no filho de 2 anos, de maneira completamente gratuita, sendo denunciado na DEAM e no Conselho Tutelar. O tio do prefeito parou o carro, espancou uma ex-namorada, ameaçou de morte, e não vimos ninguém da família Garotinho falar nada", disse Marquinho.

Ainda conforme o parlamentar, a família se aproveita de entidades para encobrir o crime e fazer politicagem a favor do prefeito. "Qual entidade emitiu nota de repúdio para as agressões desse rapaz? Qual instituição se manifestou e cobrou justiça? Estamos no século XXI, e não podemos aceitar que tenha gente utilizando um tema de extrema importância social para fazer politicagem barata, ainda mais com ajuda de instituições importantes", questionou o parlamentar.

Uma ex-esposa de Juninho teve a casa invadida pelo homem por duas vezes e foi ameaçada de morte. A primeira ocorrência aconteceu depois que ela denunciou Altamir ao Conselho Tutelar, por ter espancado o filho, de apenas 2 anos, que o teria acertado com um brinquedo. Com medo do homem, a vítima resolveu passar um tempo na casa da mãe. O tio do prefeito descobriu e invadiu a residência e a ameaçou, pela segunda vez.

Todos os casos foram registrados na Delegacia de Atendimento Especializado a Mulher (DEAM) de Campos dos Goytacazes.