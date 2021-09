Descontos na compra à vista, que pode variar de 5% a 10% é outra forma de atrair o consumidor. - Foto: Divulgação.

Descontos na compra à vista, que pode variar de 5% a 10% é outra forma de atrair o consumidor. Foto: Divulgação.

Publicado 28/09/2021 11:23

CAMPOS - A Associação Comercial e Industrial de Campos ( Acic) acredita que o comércio local terá um aumento de 15% nas vendas para o Dia das Crianças, explicou o presidente da instituição centenária, Leonardo Castro de Abreu.



"A antecipação do 13° salário dos servidores municipais por parte da Prefeitura de Campos e a regularidade do pagamento mensal são fatores importantes para este aquecimento nas vendas para o Dia das Crianças. Os pais também encontraram no presente mais uma forma de recompensar os filhos que há 18 meses vivem parcialmente o isolamento social, devido a pandemia da Covid-19. No ano passado o setor comercial e a população viviam sobre pressão da pandemia, que era novidade para todos", comentou Leonardo Castro.



Para atrair o consumidor muitos empresários, principalmente do setor de brinquedos, calçados e vestuários investiram em novidades para aquecer as vendas. Os descontos na compra à vista, que pode variar de 5% a 10% é outra forma de atrair o consumidor. O presidente da Acic, Leonardo Castro incentiva a compra nas lojas locais, visando fomentar a economia municipal e na geração de empregos, concluiu.