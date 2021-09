A captação foi feita na véspera do Dia Nacional de Captação de Órgãos, o Hospital Ferreira Machado. - Foto: Divulgação.

A captação foi feita na véspera do Dia Nacional de Captação de Órgãos, o Hospital Ferreira Machado.Foto: Divulgação.

Publicado 27/09/2021 19:05 | Atualizado 27/09/2021 19:07

CAMPOS - O gesto de uma família de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, na véspera do Dia Nacional de Captação de Órgãos, celebrado nesta segunda-feira (27), vai levar esperança para as famílias de cinco pessoas que estão na fila de transplantes. A doadora foi a jovem Maria Luiza Rocha Viana, de 20 anos, vítima de um acidente de moto na sexta-feira (24).

A família dela autorizou a doação neste domingo (26). Só este ano foram realizados oito captações de órgão com o apoio do NF Transplantes, programa da Secretaria Municipal de Campos, que funciona no Hospital Ferreira Machado, beneficiando 26 pessoas que aguardavam na fila de espera. Foram captados rins, córneas e fígado. A equipe do Programa Estadual Transplante (PET) chegou no final da noite deste domingo para fazer a captação dos órgãos. Hoje, segunda-feira (27) celebra o Dia Nacional de Doação de Órgãos.



A data, instituída pela Lei nº 11.584/2007, tem por objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância da doação e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas conversem com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nos últimos anos, o número de captação vem aumentando. Segundo o psicólogo Luiz Cosmeli, da equipe do NF Transplante, de acordo com os novos protocolos estabelecidos por conta da Covid-19 exigem que o doador de órgãos seja testado pela a doença.

No caso da Maria Luiza testou negativo para Covid-19, desta forma , a equipe do Programa Estadual de Transplante (PET) foi informada e chegou no final da noite para a realização do procedimento." O mais gratificante deste trabalho é que mais cinco pessoas serão beneficiadas por este gesto de amor da família" concluiu o psicólogo.