Carro recuperado após sequestro de empresário, em Campos. - Foto: Silvana Rust/Terceira Via.

Carro recuperado após sequestro de empresário, em Campos. Foto: Silvana Rust/Terceira Via.

Publicado 24/09/2021 20:30

CAMPOS - Um empresário foi feito refém durante um assalto à sua residência, na noite desta quinta-feira (23), no bairro Flamboyant, em Campos do Goytacazes, no Norte Fluminense. A vítima foi levada pelos criminosos durante a fuga e liberado em um matagal em Ururaí. Os bandidos usaram o carro da vítima para fugir do local do crime.

O veículo foi abandonado no mesmo local em que o empresário, que atua no ramo de energia solar, foi deixado. De acordo com a Polícia Civil, os homens fugiram levando joias e dinheiro da família. O caso foi registrado na 134ª DP (Centro), onde segue em investigação.