Município afirmou que recebeu doses suficientes da vacina Pfizer para imunizar os adolescentes de 12 e 17 anos de todos os grupos. - Foto: César Ferreira.

Publicado 17/09/2021 22:21 | Atualizado 17/09/2021 22:27

CAMPOS - A Prefeitura de Campos dos Goytacazes vai continuar a vacinação dos adolescentes contra a Covid-19. Nesta sexta (17), recebem a primeira dose do imunizante meninas e meninos de 12 anos. Para atender os dois grupos, nesta sexta foi suspensa a vacinação de rotina nas unidades.



Segundo o município, a vacinação dos adolescentes segue acontecendo, já que as cidades possuem autonomia para montar seu próprio calendário de vacinação, conforme nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde.



“Campos recebeu doses suficientes da vacina Pfizer para imunizar os adolescentes de 12 e 17 anos com deficiência permanente, comorbidades ou que estejam privados de liberdade, além dos demais grupos. Desta forma, os adolescentes estão sendo vacinados conforme cronograma por faixa etária” disse Charbell Kury, subsecretário da Subsecretaria Atenção Básica Vigilância e Promoção da Saúde (Subpav).



A vacinação dos adolescentes em todos os postos acontece das 9 às 15h, através do sistema de distribuição de senhas. Para tomar a primeira dose da vacina é necessário apresentar documento com foto, CPF, cartão de vacinação e comprovante de residência. Adolescentes que completam aniversário ainda esse mês também podem se vacinar.



Também foram aplicadas, nessa sexta, a 2ª dose de Pfizer. A aplicação do reforço da CoronaVac e AstraZenecas estão suspensas. Devem procurar os postos as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 19 de julho. Para ser vacinado, independente do imunizante, é necessário apresentar documento com foto, CPF e o comprovante da 1ª dose. A vacinação em todos os postos ocorre das 9h às 15, por meio de distribuição de senhas.





ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA



Os adolescentes com deficiência com idade entre 12 e 17 anos serão imunizados exclusivamente no Centro de Convenções da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF).



No ato da imunização, é necessário apresentar documento que comprove a deficiência como cartões de gratuidade no transporte público; documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; documento oficial de identidade com a indicação da deficiência; ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência.



Caso não haja um documento comprobatório será possível a vacinação a partir da autodeclaração do indivíduo. Nesse caso, ele deverá ser informado quanto ao crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal).





CRONOGRAMA DE REPESCAGEM DE ADOLESCENTES



Sexta-feira (17): Meninos e Meninas de 12 anos





CRONOGRAMA DE 2ª DOSE:



2ª dose de Pfizer para quem tomou a 1ª até 19 de julho





POSTOS DE VACINAÇÃO EXCLUSIVOS PARA ADOLESCENTES:



DRIVE-THRU GUARUS PLAZA SHOPPING

DRIVE-THRU DO INSTITUTO FEDERALFLUMINENSE (IFF/CENTRO)

IFF GUARUS

CLUBE DE TERCEIRA IDADE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (ANTIGA AABB)

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO BAIRRO IPS

ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO FREDERICO EM URURAÍ

UBSF DORES DE MACABU

UBS POÇO GORDO

UPH MORRO DO COCO

UBS DA PENHA

UBSF SANTA CRUZ

UBS SANTA MARIA

UBS SANTO AMARO

CENTRO DE CONVENÇÕES DA UENF

UBSF LAGOA DE CIMA

UBS TOCOS

UBS CONSELHEIRO JOSINO

UBS DO PARQUE RODOVIÁRIO

UBSF MORANGABA

UBS PONTA DA LAMA

UBSF ALDEIA

POLÍCLÍNICA DO PARQUE IMPERIAL

CENTRO DE SAÚDE DE GUARUS

AUTOMÓVEL CLUB

VILA OLÍMPICA DO JARDIM CARIOCA

PARÓQUIA SÃO GONÇALO EM GOITACAZES

PARÓQUIA SANTA TERESINHA (PECUÁRIA)

PARÓQUIA MENINO JESUS DE PRAGA E IMACULADA CONCEIÇÃO EM TRAVESSÃO





POSTOS DE VACINAÇÃO PARA 2ª DOSE PFIZER:



DRIVE-THRU GUARUS PLAZA SHOPPING

DRIVE DA UENF

DRIVE-THRU DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE (IFF/CENTRO)

IFF GUARUS

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (ANTIGA AABB)

CLUBE DE TERCEIRA IDADE

AUTOMÓVEL CLUBE

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO BAIRRO IPS

PARÓQUIA MENINO JESUS DE PRAGA E IMACULADA CONCEIÇÃO EM TRAVESSÃO

VILA OLÍMPICA DO JARDIM CARIOCA

PARÓQUIA SÃO GONÇALO EM GOITACAZES

PARÓQUIA SANTA TEREZINHA NA PECUÁRIA



POSTO PARA VACINAÇÃO DE ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA:



CENTRO DE CONVEÇÕES DA UENF