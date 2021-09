Segundo o deputado federal, Felício Laterça (PSL), uma nova licitação acarretaria prejuízos à população fluminense. - Foto: Reprodução.

Segundo o deputado federal, Felício Laterça (PSL), uma nova licitação acarretaria prejuízos à população fluminense. Foto: Reprodução.

Publicado 15/09/2021 18:44 | Atualizado 15/09/2021 18:45

CAMPOS - A concessionária Arteris, que administra a BR-101, foi pauta, no fim da tarde desta quarta-feira (15), da Comissão Externa, destinada ao acompanhamento das negociações envolvendo o poder concedente e concessionário do trecho Norte da via, entre Niterói e Campos dos Goytacazes. Na reunião foram discutidas, ainda, as tratativas de devolução da concessão do trecho de 320 quilômetros da rodovia, que faz divisa com o Estado do Espírito Santo.



Segundo o deputado federal, Felício Laterça (PSL), uma nova licitação acarretaria prejuízos à população fluminense, devido ao tempo para a implementação das medidas necessárias para concluir o novo processo, que pode levar mais de cinco anos. O parlamentar, que nasceu na cidade de Campos dos Goytacazes (RJ), foi o responsável pela duplicação em um dos trechos mais perigosos a BR-101 Norte, em Macaé, uma antiga reivindicação da população.



“A primeira reunião da Comissão Externa, destinada ao acompanhamento das negociações envolvendo o poder concedente e a concessionária da BR-101 Norte (trecho Niterói à Campos dos Goytacazes) foi de forma virtual. Participaram conosco o Secretário Nacional de Transporte Terrestre, o Senhor Marcelo Costa, e meus colegas, que integram a comissão. Traçamos um alinhamento e vamos buscar saber qual foi a decisão da ANTT. Além disso, fizemos uma série de cobranças, e vamos oficiar os órgãos responsáveis para acompanhar, de perto, a questão da concessionária Arteris em nosso Estado. Sabemos que ela tem outras concessões no País e essa ela não quis. Vamos cobrar e dar respostas à população”, disse Laterça.