A Secretaria de Saúde suspendeu a aplicação das doses de Coronavac e notificou o Governo do RJ sobre o ocorrido, mas ainda não descartou o imunizante. - Foto: Divulgação.

Publicado 14/09/2021 14:29 | Atualizado 14/09/2021 14:47

CAMPOS - Após a notícia de que uma grande quantidade de doses da vacina Coronavac teria deixado de ter sido aplicada na população por causa de uma oscilação de temperatura temporária, que se manteve negativa na rede de armazenamento de vacinas da Secretaria Municipal de Saúde, a prefeitura de Campos dos Goytacazes, negou que tenha havido algum erro.

Segundo a prefeitura, o problema pode ter sido provocado por causa de um problema técnico, e não, necessariamente, por algum erro humano. Até o momento, não há laudo que comprove o motivo da variação. Em nota, a secretaria de Saúde do município informou, nesta terça-feira (14), que testes foram feitos e que a oscilação na temperatura não afetou o comprometimento das doses.

“Os testes realizados mostraram que as doses não sofreram congelamento. A variação na temperatura não afeta as vacinas de tecnologia de vetor viral e de RNA (Astrazeneca e Pfizer), mas, em função da tecnologia usada na Coronavac, de forma preventiva, a Secretaria optou por colocar as doses destes imunizantes sob observação, e suspendendo temporariamente a aplicação”, disse a prefeitura.



A Coronavac é um dos imunizantes que faz parte da campanha de vacinação contra a Covid-19 da cidade de Campos. A prefeitura não estimou a quantidade de doses atingidas na oscilação de temperatura. Ainda segundo a prefeitura, todos os imunizantes recebidos em Campos sempre foram armazenados adequadamente, seguindo as orientações dos fabricantes e do Ministério da Saúde, e que o ocorrido foi informando ao Governo do Estado para a realização de novos testes antes de liberar o produto.