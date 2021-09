Ação ocorreu no fim da noite desta sexta-feira (10), na BR-101. Caminhão saiu da cidade de Curitiba na quinta-feira (9). - Foto: Divulgação/PM.

Publicado 11/09/2021 08:56 | Atualizado 11/09/2021 08:56

CAMPOS - Quase uma tonelada de maconha estava em um teto falso de um caminhão baú e três homens foram presos. Esse foi o resultado de uma ação conjunta Polícia Militar (PM) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta sexta-feira (10), na BR-101, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Após perseguição, o caminhão com a carga de drogas foi interceptado nas proximidades do Shopping Estrada, na entrada da cidade.



Segundo informações da polícia, o caminhão saiu da cidade de Curitiba na quinta-feira (9) e teria como destino Campos, onde iria ocorrer a entrega no final da Avenida 28 de Março, no trevo da Penha.

Os agentes também abordaram um veículo, modelo Gol, de cor branca, dirigido por um suspeito de ser o 'batedor' do caminhão com as drogas. Logo atrás, estava o caminhão baú, com dois ocupantes, sendo um motorista e um ajudante.



Ainda segundo informações da polícia, um cerco tático foi realizado e constataram que no caminhão havia um teto falso, posteriormente sendo descoberto diversos tabletes de maconha. Bombeiros foram chamados para serrar o teto falso do caminhão, onde as drogas eram transportadas. Na manhã deste sábado, a PM informou que, ao todo, foram apreendidos 925 quilos de maconha. Os policiais apreenderam ainda o automóvel VW Gol de cor branca que fazia a "escolta" do caminhão. Os três presos foram encaminhados para 134ª Delegacia Policial do Centro (134ª DP).