O pagamento dos servidores municipais referente ao mês de agosto começou na última quarta-feira (8).Foto: Wellington Rangel.

Publicado 10/09/2021 19:51

CAMPOS - O prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho anunciou, nesta sexta-feira (10), que o pagamento dos professores substitutos, admitidos através de processo seletivo simplificado, será efetuado na próxima sexta-feira (17). O pagamento destes professores não foi efetuado na última quarta-feira (8), junto com os demais profissionais da Educação no primeiro dia de pagamento, devido a questões operacionais, que já foram regularizadas.

“Houve um erro de sistema, que já foi corrigido. Pedi desculpas, publicamente, em rede social e fechamos hoje a data do pagamento. Será na próxima sexta-feira, dia 17. No nosso governo, quem trabalha vai sempre receber em dia”, afirma o prefeito, acompanhado pelo presidente da Câmara de Vereadores, Fábio Ribeiro, e do vereador Diego Dias.

Os professores substitutos foram admitidos através de processo seletivo simplificado e estão sendo convocados gradativamente, após suspensão dos contratos no ano passado devido à pandemia da Covid-19. Os contratos foram retomados, em julho, quando os professores começaram a ser convocados. No próximo pagamento, a situação estará regularizada e os professores substitutos receberão junto com os demais profissionais da Educação.

O pagamento dos servidores municipais referente ao mês de agosto começou na última quarta-feira (8). Na quinta-feira (9), receberam os aposentados e pensionistas e, nesta sexta-feira (10), encerrando o calendário, os demais servidores e do Regime de Pagamento Autônomo (RPAs). Devido ao feriado nacional de 07 de setembro pela Independência do Brasil, este mês, o pagamento foi realizado em três dias, antecipando em um dia o pagamento dos RPAs. Neste período, a prefeitura injetou mais R$ 85 milhões na economia local com o pagamento dos servidores.

O pagamento segue o calendário elaborado pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Em oito meses, mesmo com a crise econômica, agravada pela pandemia da Covid-19, e todas as dificuldades, a atual gestão estabeleceu um calendário que vem mantido em dia o pagamento dos servidores. Além das oito folhas deste ano, a prefeitura também, já pagou o mês de dezembro do ano passado e o restante do 13º salário referente a 2020.

O secretário de Administração e Gestão de Pessoas, Wainer Teixeira, lembra, ainda, que a prefeitura está iniciando o processamento para pagamento da primeira parcela do 13º referente à este ano. “Atendendo determinação do prefeito, que anunciou durante sua prestação de contas dos 180 dias de governo, a prefeitura está começando o processamento da folha da metade do 13º salário deste ano para pagamento em outubro”, destaca Wainer, acrescentando que a prefeitura concluiu o pagamento do auxílio funeral e começou a pagar rescisões dos servidores falecidos, que não estavam sendo pagos desde 2017.