Os materiais apreendidos foram encaminhados à 146ª Delegacia Policial de Guarus (146ª DP), para o registro de ocorrência. Foto: Divulgação.

Publicado 09/09/2021 19:51 | Atualizado 09/09/2021 19:52

CAMPOS - Policiais penais encontraram drogas e celulares durante uma revista geral nas celas do Presídio Dalton Crespo de Castro em Campos, no Norte Fluminense. Ação aconteceu no dia 31 de agosto, mas foi divulgada nesta quinta-feira (9).

De acordo com a polícia, foram apreendidos 40 celulares; 40 chips; 90 papelotes contendo pó amarelado, aparentando ser cocaína; sete invólucros contendo pó amarelado, também aparentando ser cocaína; 608 papelotes contendo erva seca picada, aparentando ser maconha; e 45 invólucros contendo erva seca picada, também aparentando ser maconha.

A revista foi realizada pela coordenação norte e noroeste, policiais penais da própria unidade e do Presídio Carlos Tinoco da Fonseca, além da participação da Superintendência de Inteligência do Sistema Penitenciário (Sispen) e da Corregedoria.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à 146ª Delegacia Policial de Guarus (146ª DP), para o registro de ocorrência.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), as revistas nas unidades prisionais são uma das medidas para coibir o acesso de materiais ilícitos nas unidades prisionais do Rio de Janeiro. As ações serão recorrentes em todo o sistema prisional, segundo a secretaria.

"As equipes operacionais estão trabalhando incansavelmente para realizar buscas em unidades de diferentes regiões do Estado, reafirmando o compromisso da Seap em coibir o ingresso de materiais ilícitos em todo o sistema prisional fluminense ", afirmou o secretário de administração penitenciária, Fernando Veloso.