Carro usado pelo homem havia sido roubado em São Gonçalo, em outubro de 2020. Foto: Divulgação/PRF.

Publicado 09/09/2021 14:23 | Atualizado 09/09/2021 14:24

CAMPOS - Um homem que estava foragido da Justiça foi preso no final da tarde desta quarta-feira (8), durante blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 62 da BR-101, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campos, no subdistrito de Guarus.



Segundo a PRF, o homem, que não teve a identidade divulgada, trafegava em um Volkswagen UP de cor vermelha quando foi parado. Durante consulta ao banco de dados, a equipe policial constatou que ele tinha um mandado de prisão pelo crime de homicídio.



Ainda segundo a PRF, os agentes constataram, também, indícios de adulteração do veículo, que havia sido roubado no dia 6 de outubro de 2020, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

O foragido e o veículo foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal, onde o caso foi registrado. O homem seguirá para o Sistema Prisional, onde aguardará julgamento.