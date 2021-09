Os adolescentes que cumprem medida socioeducativa que apresentaram resultado positivo, estão isolados e sendo monitorados. - Foto: Reprodução.

Publicado 08/09/2021 19:43 | Atualizado 08/09/2021 19:43

CAMPOS - A Secretaria de Saúde de Campos dos Goytacazes informou nesta segunda-feira (6) que a unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) na cidade está enfrentando um surto de infecção de Covid-19. O Setor de Vigilância disse que orientou a equipe de enfermagem a realizar o isolamento de corte, ou seja, separar em uma mesma enfermaria os pacientes infectados.



De acordo com a Secretaria de Saúde, 70 testes foram realizados no Degase. Destes, 17 apresentaram resultado positivo para Covid 19. Os adolescentes que cumprem medida socioeducativa que apresentaram resultado positivo, estão isolados e sendo monitorados.



Quanto à vacinação, os internos que cumprem medidas socioeducativas com 18 anos ou mais já receberam a primeira dose. Já os adolescentes com 17 anos estão agendados para serem imunizados nesta semana.

A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro disse, por meio de nota, que as aulas foram imediatamente suspensas.



“O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) vem cumprindo rigorosamente todos os protocolos sanitários determinados pelas autoridades de saúde, como o uso de máscaras, aferição de temperatura, afastamento em sala de aula e uso de álcool gel, entre outras orientações complementares para as atividades nas unidades escolares”, informou.



O Estado destacou também que todos os agentes da unidade já se encontram vacinados contra a Covid-19, com a primeira dose ou a dose única, e que os socioeducandos, de até 18 anos, já foram vacinados e que os de idade inferior estão sendo imunizados seguindo o Programa Nacional de Imunizações (PNI).