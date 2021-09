Na BR-101, uma manifestação popular ocorre nas proximidades do km 64 sul. - Foto: Divulgação/PRF.

Publicado 07/09/2021 13:08 | Atualizado 07/09/2021 13:09

CAMPOS- Assim como acontece em várias capitais do país, manifestantes se reúnem em diversos pontos da cidade de Campos dos Goytacazes para as manifestações pró- Bolsonaro neste feriado de 7 de Setembro, desde o início da tarde. Pelo menos 100 pessoas se concentram na praça em frente à igreja Nossa Senhora do Rosário, no Parque Leopoldina.

Na BR-101, uma manifestação popular ocorre nas proximidades do km 64 sul. Segundo a Arteris Fluminense neste momento, o tráfego flui normalmente e não há interrupções no trecho. A concessionária que administra a rodovia afirmou que bloquear rodovia federal é crime e que os populares estão à margem da via.

Ainda na BR-101, na altura do bairro Parque Rodoviário, em Campos, há uma carreata, também pacífica. A Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e a Guarda Civil Municipal acompanham os pontos onde acontecem os atos. Até o momento, nenhuma ocorrência foi registrada.