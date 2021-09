Gruta que fica em frente à Igreja São Francisco de Assis, na Rua 13 de Maio, no Centro de Campos, foi arrombada na madrugada desta sexta-feira (3). - Foto: Divulgação/Diocese de Campos.

Publicado 03/09/2021 11:57 | Atualizado 03/09/2021 11:58

CAMPOS - Uma terceira igreja foi alvo de ação criminosa na Diocese de Campos em uma semana, sendo a segunda de Campos dos Goytacazes. Desta vez a ação foi na Gruta que fica em frente à Igreja São Francisco de Assis, na Rua 13 de Maio, no Centro de Campos. De acordo com o pároco Pe. Walas Maciel, a Igreja pertence a Paróquia São Benedito, mas é administrada pela Ordem Terceira de São Francisco da Penitência.

“Ele tentou entrar na Igreja, mas como a porta é de madeira maciça e com uma tranca difícil de abrir pelo lado de fora, ele então arrombou a grade da gruta e levou as moedas que os fiéis jogam. O local é onde também são deixadas velas acesas em agradecimento a alguma graça”, disse o Pe. Walas.



Em entrevista nesta manhã a uma emissora de rádio de Campos, o Bispo Diocesano, Dom Roberto Francisco Ferrerìa Paz, falou sobre o arrombamento. “Quiseram também entrar na Igreja, mas não conseguiram. Peço um posicionamento mais claro e definido por parte das autoridades policiais. Estamos à mercê para o que der e vier. Veja é outro atentado, a outra Igreja e a liberdade religiosa”, declarou o bispo Dom Roberto.



História - A Igreja fica situada na Rua 13 de Maio, no Centro de Campos. Foi construída em 1771, pelo arquiteto italiano Frei Vitório de Cambiasca, em estilo barroco. A igreja foi erguida no mesmo lugar onde em 1652 havia sido construída a 1ª capela em louvor ao Santíssimo Salvador, a 1ª igreja de Campos e tombada pela Prefeitura de Campos, por decreto, em agosto de 2008.