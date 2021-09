134ª Delegacia de Polícia Civil comemora um mês sem registros de homicídios. - Foto: Divulgação.

Publicado 03/09/2021 11:20 | Atualizado 03/09/2021 11:21

CAMPOS - A 134ª Delegacia de Polícia Civil, localizada no Centro de Campos, comemorou, nesta quinta-feira (2), um mês sem registros de homicídio na sua área de abrangência, que inclui toda a margem direita do Rio Paraíba do Sul, até a divisa do Município com cidades vizinhas.

O 6º Comando de Policiamento de Área (CPA) que reúne os batalhões do Norte e Noroeste Fluminense, também publicou números que apontam queda no índice de crimes registrados no mês de agosto

Em vídeo publicado, a delegada titular da 134ª, Natália Patrão, comentou sobre o êxito e se mostrou contente decorrente a marca alcançada pela unidade.



“Assumi a titularidade no dia 3 de agosto, me comprometi com a sociedade. Eu e os policiais estamos nos entregando com toda energia possível dentro da nossa realidade, juntamente com a Polícia Militar. É um resultado de união, fruto de um trabalho de integração, investigação, inteligência e ação” comemorou a delegada. Nas redes sociais da 134ª DP, o resultado foi comemorado pela unidade.



“É com muita satisfação que a 134ª DP apresenta a imagem acima expondo a redução, ou melhor, a inexistência de homicídio no mês de agosto. Novas medidas introduzidas, inteligência, investigação e ação, coordenação e gerenciamento das principais “peças” da letalidade violenta, prisões, integração e parceria com outras instituições contribuíram e são parcialmente responsáveis por esse saldo final. A 134-DP está à disposição da sociedade e em defesa de quem precisar”, disse a publicação.