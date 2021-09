A inauguração da Policlínica inicia as comemorações do "Mês do Idoso". - Foto: César Ferreira.

Publicado 01/09/2021 18:19 | Atualizado 01/09/2021 18:20

CAMPOS - A Policlínica da Terceira Idade, que vai funcionar no Clube da Terceira Idade, será inaugurada na próxima sexta-feira (03), às 18h, pelo prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho. A inauguração da Policlínica inicia as comemorações do “Mês do Idoso”.

Com a inauguração, a policlínica atenderá 14 especialidades médicas, além de oferecer dentista, fisioterapeutas, assistente social, psicólogo e a farmácia. A policlínica é administrada pela Subsecretaria Municipal da Promoção e Defesa da Pessoa Idosa, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social com braço na Secretaria de Saúde.



Com a Policlínica, os idosos terão à disposição as seguintes especialidades: geriatria, urologia, neurologia, endocrinologia, dermatologia, ginecologia, gastrologia, otorrino, cardiologia, pneumologia, angiologia, ortopedia e oftalmologia, além de atendimento com dentista, fisioterapeutas, assistente social, psicólogo e a farmácia, que é um polo de dispensação de medicamento para toda a população. “Já temos algumas especialidades, mas, a partir da inauguração da policlínica, estaremos com essa ampliação das especialidades”, explica a secretária Rosilani Tavares.



A subsecretária ressalta, ainda, a importância da promoção do envelhecimento saudável e ativo, visando a manutenção e melhoria da capacidade funcional dos idosos, da prevenção de doenças e recuperação da saúde dos que adoecem. “Queremos manter e promover a autonomia e independência dos nossos idosos. O direito à saúde do idoso é estabelecido em leis como a Política Nacional do Idoso (PNI) e o Estatuto do Idoso, além do Pacto pela Vida, instituído através do Pacto pela Saúde, que tem como destaque as questões da saúde do idoso em suas prioridades de atenção”.



A Casa de Convivência do Parque Tamandaré oferece atividades socioassistenciais, socioeducativas, atividades físicas e aulas de hidroginástica, alongamento, ginástica, violão, coral, artesanato, entre outras. Com atendimento suspenso desde o ano passado, devido à pandemia da Covid-19, gradativamente, a unidade vem retomando as suas atividades e realizando busca ativa dos mais de 30 mil idosos cadastrados. Para a inscrição, é preciso RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS.



Todos os idosos que frequentam o local precisam apresentar comprovante de vacinação e também estão recebendo a Caderneta do Idoso. O endereço da Policlínica da Terceira Idade é Rua Rodrigues Peixoto, 91 - Pq Tamandaré. O funcionamento é de segunda a sexta, das 8h às 17h. Para agendamento de consultas dos cadastrados e informações, o telefone é (22) 98126-3889



Programação do Mês do Idoso –

A programação do Mês do Idoso em Campos será divulgada em breve e terá, ainda, na programação palestras, campanhas e ações comemorativas, discutindo temas importantes como: Violência contra o Idoso, Saúde, Prevenção de Acidentes e Quedas entre outras.