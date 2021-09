Funcionários seguraram os suspeitos até chegada da PM. - Foto: Reprodução.

Funcionários seguraram os suspeitos até chegada da PM.Foto: Reprodução.

Publicado 01/09/2021 18:08 | Atualizado 01/09/2021 18:12

CAMPOS - Um homem foi preso e um adolescente de 16 anos apreendido, na manhã desta quarta-feira (1º), acusados de praticarem uma série de assaltos no Centro de Campos. Segundo a Polícia Militar (PM), a dupla teria cometido pelo menos três assaltos durante os últimos dias.

Em um deles, um dos suspeitos desceu armado, rendeu dois funcionários de um restaurante localizado na avenida Tancredo Neves, no Parque Alvorada, e levou dois celulares, um cordão e um anel de ouro.

Já na manhã desta quarta, os suspeitos tentaram assaltar um posto de combustíveis localizado no cruzamento da Rua dos Goytacazes com a Avenida 28 de Março, no Turf Clube, mas acabaram rendidos pelos frentistas do estabelecimento.



Com a dupla, foram apreendidos um revólver calibre .22 com cinco munições intactas, R$ 200 em espécie e os pertences roubados dos funcionários do restaurante. O caso foi registrado na 134ª Delegacia Policial (DP), no Centro de Campos, onde será investigado. O homem será encaminhado para a Casa de Custódia de Campos e o adolescente, será entregue ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase).