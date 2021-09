Representantes de entidades como CDL, Acic e Firjan foram recebidos pelo prefeito Wladimir Garotinho. - Foto: César Ferreira.

Representantes de entidades como CDL, Acic e Firjan foram recebidos pelo prefeito Wladimir Garotinho. Foto: César Ferreira.

Publicado 31/08/2021 16:39

CAMPOS - O prefeito de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, Wladimir Garotinho recebeu no início da tarde desta terça-feira (31), representantes do setor produtivo. Na pauta, o Programa de Recuperação Fiscal (Refis/2021) que está em andamento e, ainda, questões ligadas ao IPTU Complementar. Na ocasião, o prefeito anunciou a prorrogação do prazo para a contestação da cobrança, que agora vai até o dia 8 de outubro, conforme a Portaria n° 030/2021, publicada no Diário Oficial desta terça-feira, ficando, desta forma, garantido o prazo para se for o caso, posterior adesão ao Refis/2021.

Os representantes do setor produtivo consideraram válida a reunião e elogiaram a postura de Wladimir. “O prefeito está sempre aberto a escutar nossas demandas, sempre disposto a conversar, trocar ideias e encontrar um denominador comum, o que é muito importante para o crescimento da nossa cidade. A prorrogação do prazo de contestação é de grande valia, pois vamos ganhar tempo para negociar com a Fazenda”, disse o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, José Francisco Rodrigues.

Wladimir aproveitou para falar a respeito da expectativa de crescimento da cidade, com o investimento de R$ 500 milhões em obras que será feito pelo Governo do Estado e, ainda, adiantou que a Prefeitura recebeu pedido de licenciamento de uma área para a instalação do segundo Campus de Furnas no município, que deve gerar em torno de dois mil empregos durante a sua construção.

Estiveram presentes no encontro, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos (Acic), Leonardo Castro; o diretor da CDL Edvar Chagas, diretor do Sindivarejo, Roberto Viana; presidente da Associação de Comerciantes e Amigos da Rua João Pessoa e Adjacências (Carjopa), Marcos Fadul; o conselheiro da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), Thieres Rodrigues; e o Chefe do Gabinete do Prefeito, Walter Jobe; o Procurador Geral do Município, Roberto Landes; e o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Marcelo Mérida.

IPTU - O Imposto Predial e Territorial Urbano Complementar vai corrigir divergências constatadas durante georreferenciamento, trabalho iniciado no município em 2013. De acordo com as imagens, foram identificadas construções em locais cadastrados na prefeitura como terrenos e ainda aumento de área construída não comunicada ao Fisco, o que caracteriza descumprimento de obrigação por parte do contribuinte e perda de receita para o município.