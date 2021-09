Paulo Hirano ressaltou o empenho da equipe envolvida no projeto de reforma do hospital. - Foto: Divulgação.

Publicado 01/09/2021

CAMPOS - Previstas para começar neste mês de setembro, com entrega do primeiro bloco em abril de 2022, como determinado pela gestão do prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho, e do vice-prefeito, Frederico Paes, as obras de reforma e ampliação do Hospital Geral de Guarus (HGG) devem durar dois anos.



A afirmação é do secretário municipal de Saúde, Paulo Hirano. Médico gastroenterologista e ex-vereador, Hirano reassumiu a secretaria, com o compromisso de dar continuidade ao trabalho já desenvolvido e avançar na melhoria dos serviços de saúde para oferecer um atendimento digno e resolutivo à população.



Segundo Hirano, num primeiro momento, para a realização das obras, se buscou alternativas para que os pacientes do HGG fossem remanejados para outras unidades de saúde, mas chegou-se à conclusão de que o hospital não poderá fechar as portas.



"Como o hospital é polo de diagnóstico, com uma grande demanda, decidimos, então, que ele vai continuar funcionando, enquanto a reforma acontece. É uma obra necessária devido à situação caótica em que o HGG se encontra", afirmou o secretário, pedindo paciência à população.



O primeiro bloco consta da reforma do telhado, que é de extrema importância, para evitar alagamentos em dias de chuva, aumento de 89 para 152 do número de leitos e conclusão de uma obra no setor de emergência, cuja estrutura metálica está pronta, mas inacabada. Em visita a Campos no dia 6 de agosto, o governador do Rio, Cláudio Castro, anunciou investimentos da ordem de R$ 500 milhões para o município.

Parte do aporte financeiro será destinada à reestruturação do HGG, atendendo solicitação do prefeito Wladimir Garotinho. O secretário ressaltou o empenho da equipe envolvida no projeto de reforma do hospital, entre eles, o presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Adelsir Barreto, vice-presidente da FMS, Arthur Borges, o atual subsecretário de Saúde, Marcos Gonçalves e o diretor do HGG, Vitor Mussi, além de médicos, enfermeiros e demais prestadores de serviço.



Rede de Urgência e Emergência



Hirano citou ainda um projeto de grande relevância que faz parte do plano de governo do prefeito Wladimir Garotinho, que será colocado brevemente em prática. Trata-se da criação da Rede de Urgência e Emergência, com implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).



"Teremos como foco principal dois fluxos de atendimento, que são os pacientes vítimas de infarto e de derrame cerebral. O imediatismo no atendimento a esses pacientes faz toda a diferença. Se uma pessoa, por exemplo, que mora na praia do Farol, sofre um infarto, teremos lá uma equipe treinada para o devido diagnóstico e realização de exames, viabilizando, assim, sua transferência para a unidade de referência, de acordo com a especialidade", explicou o secretário.