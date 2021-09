Adolescente é morto a tiros no Parque Santa Helena, em Guarus. - Foto: Arquivo pessoal.

Publicado 02/09/2021 08:47 | Atualizado 02/09/2021 08:50

CAMPOS - Um adolescente, ainda não identificado, foi morto a tiros no fim da noite desta quarta-feira (1º), no Parque Santa Helena, no distrito de Guarus, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.



De acordo com a Polícia Militar (PM), o jovem chegou a ser socorrido para o Hospital Ferreira Machado (HFM), mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) do município.



Ainda não se sabe a motivação e autoria do crime. Ninguém foi preso. O caso foi registrado na 146ª Delegacia Policial de Guarus (146ª DP), onde será investigado.