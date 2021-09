Com o suspeito, a PM apreendeu uma pistola 380 Taurus e seis munições do mesmo calibre. - Foto: Divulgação/PM.

Publicado 03/09/2021 11:44

CAMPOS - Um homem, que não teve a identificação divulgada, foi preso por policiais militares, portando uma arma de fogo, no final da tarde dessa quinta-feira (2), na frente de um residencial, na Rua Júlio Barcelos, no bairro do Jockey, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

De acordo com a PM, um a denúncia apontou que ele estava em atitude suspeita dentro de um veículo. No local, o homem foi abordado e apreendidos na sua posse uma pistola 380 Taurus e seis munições do mesmo calibre. O homem foi encaminhado para a 134ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.