Publicado 08/09/2021 18:58 | Atualizado 08/09/2021 20:56

CAMPOS - Manifestantes que apoiam o presidente Jair Bolsonaro realizam um bloqueio parcial da rodovia BR-101, em Campos dos Goytacazes, na altura do km 75, nesta quarta-feira (8), em um protesto contra o Supremo Tribunal Federal (STF). Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles pararam diversos caminhões e fecharam a rodovia por volta das 17h40.

A Arteris Fluminense, concessionária que administra o trecho da BR-101/RJ Norte, a faixa direita da pista segue interditada. Apenas veículos leves, ônibus e motos tem permissão para transitar. Os caminhões bloqueados, que não conseguem seguir sentido Rio de Janeiro, retornam para localidade de Ururaí, entre os km 73 e 74, onde permanecem estacionados nos acostamentos em ambos os lados da BR-101.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local controlando o tráfego e negociando com os motoristas. Os manifestantes conversam com outros caminhoneiros para aderirem o protesto.

Manifestantes bloqueiam trecho da BR-101 em Campos em protesto contra o STF.



