Romário Barusco Rodrigues estava morando em Cabo Frio há dois meses. - Foto: Reprodução.

Romário Barusco Rodrigues estava morando em Cabo Frio há dois meses.Foto: Reprodução.

Publicado 07/09/2021 19:50 | Atualizado 07/09/2021 19:54

CAMPOS - Um campista, identificado como Romário Barusco Rodrigues foi assassinado com cerca de dez tiros por volta das 22h desta segunda-feira (6) em uma rua próxima a Praia do Forte, em Cabo Frio.

Policiais civis e militares estiveram no local do crime, na Rua Antônio Feliciano de Almeida e o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do município. Segundo informações preliminares, Romário morava na comunidade do Buraco do Boi há cerca de dois meses.