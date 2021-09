Trecho da BR-101, em Campos, é liberado após protesto que impedia passagem de caminhões | Campos | O Dia

De acordo com a PRF, o fluxo foi normalizado na manhã desta quinta-feira (9) e um grupo de cerca de 10 manifestantes continuam no local, mas não há ação na rodovia. - Foto: Divulgação/PRF.

De acordo com a PRF, o fluxo foi normalizado na manhã desta quinta-feira (9) e um grupo de cerca de 10 manifestantes continuam no local, mas não há ação na rodovia.Foto: Divulgação/PRF.

Publicado 09/09/2021 14:06

CAMPOS - O trecho da BR-101, na altura do KM 75, próximo à localidade de Ururaí.em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, foi liberado na manhã desta quinta-feira (9). Uma manifestação que teve início na tarde desta quarta (8) impedia a passagem de caminhões de carga pela rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fluxo foi normalizado e cerca de 10 manifestantes permanecem no local, mas sem ação na rodovia. A PRF afirmou, ainda, que, durante a madrugada desta quinta, alguns manifestantes tentaram fechar totalmente a rodovia. Porém, agentes da corporação estiveram no local e impediram que a as pistas fossem fechadas por completo, garantido o direito de ir e vir dos motoristas.



Segundo a Arteris Fluminense, concessionária que administra a rodovia entre a divisa com o Espírito Santo e a Ponte Rio-Niterói, por mais que a pista esteja liberada neste momento, não há como afirmar que a manifestação acabou e que um novo bloqueio não ocorrerá, já que manifestantes seguem no local. Caminhoneiros que fizeram parte do ato afirmaram que estavam se manifestando a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).