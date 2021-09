Patrícia Cordeiro, superintendente da Câmara Municipal de Campos; Clarissa Garotinho, deputada federal (PROS); Marcelo Mérida, secretário de Desenvolvimento Econômico; e Eduardo Azevedo, assessor do gabinete do prefeito Wladimir Garotinho. - Foto: Divulgação.

Patrícia Cordeiro, superintendente da Câmara Municipal de Campos; Clarissa Garotinho, deputada federal (PROS); Marcelo Mérida, secretário de Desenvolvimento Econômico; e Eduardo Azevedo, assessor do gabinete do prefeito Wladimir Garotinho. Foto: Divulgação.

Publicado 09/09/2021 14:41 | Atualizado 09/09/2021 14:42

CAMPOS - A cidade de Campos dos Goytacazes voltará a sediar o Sesc Verão em 2022, um ano após o evento ter sido cancelado por causa dos efeitos da grave crise sanitária que afeta o país. A garantia foi dada pelo presidente da Fecomércio-RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, durante audiência com a deputada federal Clarissa Garotinho (PROS) e integrantes de uma comissão formada pelo prefeito Wladimir Garotinho para planejar o próximo verão do município.

O encontro foi marcado pela parlamentar e ocorreu na sede da Fecomércio, na cidade do Rio de Janeiro. “O retorno desse evento, quando a pandemia estiver controlada, é muito importante para a autoestima da população e para a retomada da economia do interior, não só em Campos, mas também em outros municípios da região. Representará fomento para o comércio, mas será também uma forma de crianças e adultos terem mais qualidade de vida, após um longo tempo sob restrições”, disse Clarissa.



Clarissa e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Campos, Marcelo Mérida, pediram também a ampliação do projeto na cidade. Antes da interrupção este ano, ocorreram duas edições, em 2019 e 2020, ambas realizadas somente na Praia do Farol de São Thomé. Uma das ideias da prefeitura é movimentar turisticamente bares, quiosques e demais estabelecimentos da Lagoa de Cima, incluindo a localidade no calendário de atividades do Sesc, Florencio deu sinal verde para a ampliação.



“O Sesc Verão de Campos já é uma tradição. Campos é o local em que o projeto mais tem sucesso. É o verão mais potente da região. Não tem hipótese de ele não acontecer em 2022. Pelo contrário. Vamos potencializá-lo. Agora que vamos retomar as atividades (no pós-pandemia), não podemos ter festinha. Tem que ser um festão”, disse Antonio Florencio.



O Sesc Verão é uma parceria entre o Sesc Rio, sob a coordenação da Fecomércio-RJ, e cerca de 14 municípios fluminenses. As prefeituras entram com infraestrutura, e a instituição fica responsável pelas atividades, com uma logística baseada em unidades temporárias. O projeto oferece uma programação voltada para toda a família, incluindo modalidades esportivas, ações de assistência social e shows musicais. Em Campos, mais de 200 mil pessoas participam anualmente, em média.



“Foi muito boa reunião aqui na Fecomércio. Tenho certeza de que vamos firmar novas parcerias daqui para a frente. As portas ficaram abertas”, disse Mérida, após o encontro. Além de Clarissa e Marcelo Mérida, participaram do encontro na Fecomércio: Eduardo Azevedo, assessor do gabinete do prefeito Wladimir, e a superintendente da Câmara Municipal de Campos, Patrícia Cordeiro.