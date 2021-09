Paula dos Santos estava desaparecida desde o início desta semana. Carro da vítima foi encontrado queimado. - Foto: Reprodução.

Publicado 09/09/2021 15:15 | Atualizado 09/09/2021 15:16

SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA - O corpo da moradora de São Francisco de Itabapoana, identificada como Paula dos Santos, encontrado no início da tarde desta quinta-feira (9), em uma estrada vicinal na localidade de Buena, em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense.



De acordo com a Polícia Militar (PM), Paula estava sumida desde o início desta semana, quando o carro dela foi encontrado incendiado, também em uma estrada vicinal do município. Ainda de acordo com a polícia, familiares da moradora contaram que bandidos teriam arrombado a casa dela e levado o carro com ela dentro.

Após denúncia, os militares localizaram o corpo da moça no local. Ainda não há informações se a mulher foi vítima de violência. O corpo da mulher foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Campos. *Matéria em atualização