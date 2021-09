Começou nesta quinta-feira (9) o pagamento de aposentados e pensionistas de Campos dos Goytacazes. - Foto: César Ferreira.

Começou nesta quinta-feira (9) o pagamento de aposentados e pensionistas de Campos dos Goytacazes. Foto: César Ferreira.

Publicado 09/09/2021 14:56 | Atualizado 09/09/2021 14:57

CAMPOS - Aposentados e pensionistas da Prefeitura de Campos recebem nesta quinta-feira (9) o pagamento referente ao mês de agosto. O pagamento começou nesta quarta-feira (8) e, devido ao feriado nacional de 7 de Setembro, Dia da Independência, o pagamento será efetuado em três dias, antecipando em um dia o pagamento dos prestadores de serviço em Regime de Pagamento Autônomo (RPA).

Neste período, R$ 85 milhões estarão sendo injetados a mais na economia local. O pagamento segue o calendário elaborado pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Na sexta-feira (10) recebem os demais servidores, incluindo os cargos comissionados e prestadores de serviço que recebem em RPA. No primeiro dia, receberam os profissionais de Educação.

Em oito meses, mesmo com a crise econômica agravada pela pandemia da Covid-19 e todas as dificuldades, a atual gestão estabeleceu um calendário, que vem mantendo em dia o pagamento dos servidores. Além das oito folhas deste ano, a prefeitura também já pagou o mês de dezembro do ano passado e o restante do 13º salário referente a 2020.



"Com o pagamento destas 10 folhas este ano, incluindo o que havia ficado pendente de 2020, além de estarmos em dia com os servidores, em respeito e valorização ao trabalho deles, a Prefeitura de Campos também já injetou R$ 829 milhões na economia, garantindo a manutenção de milhares de empregos no setor produtivo", explicou o secretário Wainer Teixeira, ressaltando que a meta do prefeito Wladimir Garotinho é pagar 15 folhas em 12 meses.



O secretário lembra, ainda, que a prefeitura está iniciando o processamento para pagamento da primeira parcela do 13º referente a este ano. “Atendendo determinação do prefeito, que anunciou durante sua prestação de contas dos 180 dias de governo, a prefeitura está começando o processamento da folha da metade do 13º salário deste ano para pagamento em outubro”, destaca Wainer, acrescentando que a prefeitura concluiu o pagamento do auxílio funeral e começou a pagar rescisões dos servidores falecidos, que não estavam sendo pagos desde 2017.