O deputado federal Felício Laterça (PSL-RJ), já enviou R$ 5.645, 00 milhões em emendas para a cidade de Campos dos Goytacazes.Foto: Divulgação.

Publicado 09/09/2021 15:57 | Atualizado 09/09/2021 17:37

CAMPOS - O deputado federal Felício Laterça (PSL-RJ), anunciou nesta quinta-feira (9), o repasse de emenda parlamentar no valor total de R$ 5.645, 00 milhões para a cidade de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, investir destinadas à saúde e assistência individual. Além disso, foram destinados cinco novos aparelhos respiradores para o município.



A iniciativa veio através do projeto “Pé na Estrada”, onde o parlamentar visitou municípios do estado do Rio para conhecer a realidade local. “Fazemos isso conversando com as pessoas, não só com os políticos, mas às vezes com o corpo técnico e, até, com os cidadãos que se encontram na respectiva cidade”, destacou o deputado.



Através da destinação de verbas para saúde, o valor das emendas pode ser utilizado em aparelhamento de Unidades de Pronto Atendimento (UPA´s), hospitais e também para compras de insumos e pagamentos de funcionários do setor.



“Destinamos recentemente R$ 1 milhão para a cidade de Campos dos Goytacazes para cuidar da saúde dos nossos conterrâneos. Essa verba já está no cofre da prefeitura para fazer o bom uso dela. E também destinamos mais R$ 600 mil para assistência social. Estamos trabalhando pelo nosso município”, destacou o parlamentar.



Com ações voltadas, principalmente à saúde, agricultura, assistência social e educação, o deputado federal, que está em seu primeiro mandato, já enviou 23 emendas relacionadas às áreas citadas, que foram destinadas às regiões dos Lagos, Norte e Noroeste do estado.